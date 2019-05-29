Якутянин Иван Васильев стал моделью для демонстрации мужского макияжа

Российский блог о красоте Beauty Insider опубликовал материал «Может ли мужской макияж быть незаметным?», в котором на примере трёх моделей продемонстрирован ежедневный мейкап для мужчин. Визажист поколдовал и на лицом якутянина Ивана Васильева, сообщает ЯСИА.

«Как сделать мужской макияж, чтобы это не бросалось в глаза, но «после» было лучше, чем «до»?» – таким вопросом задались авторы блога Beauty Insider. Во всём мире косметика уже давно перестала быть прерогативой только женщин: Chanel, Givenchy и MAC уже выпускают её унисекс-вариант.

Одним из моделей проекта стал 39-летний Иван Васильев, уроженец села Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса, известный в стране теле- и радиоведущий, диджей.

Наносил макияж Ивану национальный визажист MAC Антон Зимин. Кожу лица перед мейкапом увлажнили, а после замаскировали пигментацию подходящими оттенками консилера. После визажист уделил внимание его бровям, подчеркнув и прорисовав их форму тушью и гелем.

На губы Ивану нанесли увлажняющий праймер, не придающий блеск. Кроме того, визажист MAC прокрасил бороду якутянина, чтобы она выглядела более объёмной и густой. От скульптурирования и контуринга Антон Зимин отказался – такой макияж пригоден только на фотосессиях или телесъёмках. Фотографии до и результат вы видите на фотографии снизу.

«Мейк не стал смывать. Так и пошел на мероприятие, где были фотографы светской хроники. Фотографии получились огонь!» – так высказался о результате проекта Иван.

Напомним, что якутяне не первый раз становятся моделью профессиональной косметики. Так, модель Виту Мир однажды накрасила американская певица Рианна.