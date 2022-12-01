Якутянин «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей

48-летний якутянин «инвестировал» мошенникам более 1 миллиона рублей.

В г. Якутске 48-летний мужчина стал жертвой лжетрейдеров, «инвестировав» им 1 020 000 рублей. В начале августа потерпевшему на электронную почту пришло приглашение «принять участие в инвестировании». Мужчина принял заявку, и вскоре ему поступили звонки от якобы трейдеров, которые обещали в короткий срок высокую прибыль. Поверив и надеясь легко заработать, потерпевший пополнял «инвестиционный счёт» на крупные суммы. Вскоре ему сообщили, что произошло «падение рынка», поэтому необходимо застраховать счёт на 7899 долларов, что он и сделал. Спустя время, не сумев вывести со своего инвестиционного счета деньги, мужчина, наконец, осознал, что его обманули мошенники.

Уважаемые граждане! Полицейские в очередной раз напоминают о правилах защиты от мошенничества:

Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.

Проверяйте наличие у компании лицензии. Это можно сделать на сайте Центрального банка РФ.

Никогда не сообщайте полные данные ваших банковских карт и не спешите перечислять все имеющиеся денежные средства посторонним лицам.

Проявляйте в общении с незнакомцами бдительность и осторожность! Ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли.

Инвестирование – всегда риск!