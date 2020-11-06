Якутянин инсценировал преступление

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По версии следствия, обвиняемый, в январе 2020 года, управляя своим автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, выехав в кювет.

С целью сокрыть данный факт, он, находясь в отделении полиции, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, собственноручно написал заявление о совершении неизвестными лицами угона его автомобиля.

Данное сообщение о преступлении по результатам доследственной проверки не нашло своего подтверждения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине согласно санкции инкриминируемой статьи грозит наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.