Якутянин хотел продать мебель на сайте, а потерял деньги на карте

В отдел полиции г. Якутска обратился 28-летний медбрат, который рассказал, что попался на удочку мошенников при продаже кухонного гарнитура через интернет.

Все началось с того, что мужчина выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений кухонную мебель за 5 000 рублей. Вскоре на связь с ним вышел потенциальный покупатель, сообщив, что занимается реставрацией старой мебели для дальнейшей перепродажи. Договорившись о сделке, лжепокупатель предупредил, что их курьер заберет гарнитур, а также предложил перевести оплату за товар. Потерпевший продиктовал запрашиваемые данные банковской карты и стал ожидать поступления денег. Однако, спустя полчаса он решил проверить баланс в мобильном приложении банка и обнаружил, что с его счета похищены 42 500 рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

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