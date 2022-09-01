Якутянин хотел получить права с помощью взятки — завели уголовное дело

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки). сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

Следствием установлено, что молодой человек 1998 года рождения, желая получить водительское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов, обратился к своей знакомой, которая из корыстных побуждений, путем обмана вызвалась выступить посредником, сообщив ему, что у нее есть знакомый, который является сотрудником государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РС (Я), оказывающий содействие за денежное вознаграждение в незаконном получении водительских прав. Во исполнение своего преступного умысла мужчина согласился на предложение и перевел на указанный ею банковский счет денежные средства в размере 35 000 рублей. Он полагал, что она, выступая посредником, передаст указанные денежные средства сотруднику госинспекции. Однако свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку посредник, обманув его, завладела его денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению.

В рамках расследования установлены все обстоятельства произошедшего, проведены мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, которая легла в основу обвинительного заключения.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.