Якутянин Григорий Чернецов спел на концерте ко Дню Победы в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади заслуженный артист Якутии, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра открыл концертную программу песни «Александр Невский» и «Бессмертный полк» . Также якутянин завершился концертом, спев «Память», «Такая нам судьба дана» и легендарный «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх