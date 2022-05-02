02.05.2022
11:09
1514

Якутия

Якутянин — герой ДНР⭐️

Уроженцу с.Борогон Усть Алданского района Олегу Татарову присвоено высшее звание Донской Народной Республики — Герой ДНР👍 ⭐️

Звание Герой Донецкой Народной Республики присваивается «за заслуги перед Республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига, проявленные при выполнении боевых и специальных заданий командования и внесение исключительного вклада в дело обороноспособности Республики.

Источник: https://t.me/borbue
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