Якутянин — герой ДНР⭐️

Уроженцу с.Борогон Усть Алданского района Олегу Татарову присвоено высшее звание Донской Народной Республики — Герой ДНР👍 ⭐️ Звание Герой Донецкой Народной Республики присваивается «за заслуги перед Республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига, проявленные при выполнении боевых и специальных заданий командования и внесение исключительного вклада в дело обороноспособности Республики.

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