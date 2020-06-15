Якутянин Гаврил Данилов установил мировой рекорд по трикингу

21-летний чемпион Гаврил Данилов родом из Якутска, начал заниматься трикингом ещё в 2012 году. В настоящее время живёт и работает во Владивостоке, учит подрастающую молодёжь основам трикинга в качестве тренера Федерации трикинга Владивостока.

Недавно Гаврил Данилов выполнил уникальный трюк – семь поперечных оборотов-винтов в комбинации из двух сальто. Это стало вторым мировым рекордом трикера, который был зарегистрирован в Реестре рекордов России (РРР).

И.о. зампреда Сергей Местников от имени руководства Республики Саха (Якутия) поздравил якутянина с новым рекордом, пожелал высоких достижений в спорте, учёбе и жизни, а также вручил международный сертификат о рекорде.

В прошлом году Гаврил также первый в мире исполнил сальто с пятью поперечными оборотами, что является одним из сложнейших элементов трикинга.

«Я впервые познакомился с трикингом на фестивале «ЗОЖигай». Благодаря таким проектам молодёжь может найти себя в новых направлениях, затем развиться до профессионального уровня. Проектов, нацеленных на продвижение здорового образа жизни и спорта, должно быть больше», – отметил трикер.

Три́кинг – это сложнокординационная дисциплина, которая сочетает в себе движения из боевых искусств, классической акробатики, капоэйры и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях. Слово «трикинг» является сокращенным названием от «martial arts tricking», что означает «трюки боевых искусств».