20.08.2019
11:47
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Происшествия

Якутянин дважды украл товар в одном и том же магазине

Сотрудники уголовного розыска раскрыли две кражи, совершенные в магазине цифровой техники по ул. Ф. Попова.

Так, в отдел полиции № 4 МУМВД России «Якутское» обратился сотрудник одного из магазинов бытовой техники и электроники. Заявитель сообщил о краже двух наушников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний ранее судимый за грабеж уроженец Нерюнгринского района. Сотрудникам полиции удалось установить причастность подозреваемого к совершенному ранее аналогичному преступлению.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что пришел в магазин электроники с целью совершения кражи. Не привлекая к себе лишнего внимания, он спрятал наушники под куртку и вышел из магазина. После того как они пришли в негодность злоумышленник решил совершить повторную кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское».
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