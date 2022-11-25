25.11.2022
11:00
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Судебная хроника

Якутянин дважды ударил полицейского кулаком в лицо

 Прокуратура Олекминского района Якутии поддержала государственное обвинение в отношении жителя г. Олекминска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на законные требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий нанес ему два удара кулаком в лицо.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя принимая во внимание наличие непогашенной судимости приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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