Якутянин дважды ударил полицейского кулаком в лицо

Прокуратура Олекминского района Якутии поддержала государственное обвинение в отношении жителя г. Олекминска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на законные требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий нанес ему два удара кулаком в лицо.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя принимая во внимание наличие непогашенной судимости приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.