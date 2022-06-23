Якутянин умудрился дважды продать чужую приставку PlayStation

В отдел полиции №2 МУ МВД России Якутское обратилась женщина с заявлением о краже игровой приставки «PlayStation» стоимостью 68 500 рублей. Она пояснила, что неизвестный мужчина взял приставку в аренду на сутки, после чего перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 33-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина в тот же день сдал арендованное имущество в комиссионный магазин, выручив 6 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. Спустя пару дней он выкупил игровую приставку и сбыл её через сайт бесплатных объявлений за цену уже вдвое дороже.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.