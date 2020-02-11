Якутянин доверил продажу авто знакомому и остался ни с чем

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель. Мужчина сообщил, что передал знакомому свою автомашину для продажи им на авторынке столицы Якутии. Но в дальнейшем деньги от полученной продажи ему предоставлены не были, приятель больше на связь не выходил. Материальный ущерб составил 200 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника безработного 32-летнего уроженца Мегино-Кангаласского района. Установлено, что подозреваемый предложил помощь потерпевшему в продаже его автомашины, а продав решил вырученные денежные средства оставить себе и скрылся. Похищенные денежные средства от продажи машины изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.