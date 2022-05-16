Якутянин до смерти избил сожительницу. Потерпевшая скончалась от страшной травмы…

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя поселка Батагай в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 62-летнего жителя поселка Батагай в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 24 января 2022 года мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки в своей квартире.

В ходе застолья между ними вспыхнула сора, и женщина высказалась в адрес обвиняемого нецензурным словом, что оскорбило его, так как он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

На этой почве он избил женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевшая скончалась в ту же ночь в квартире от травмы живота с размозжением селезенки и обильной кровопотери.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу.

Следствием проведен комплекс следственных действий, экспертных исследований, результаты которых легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.