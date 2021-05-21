Якутянин дал взятку … мошеннику

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Усть-Алданского района Якутии. Он обвиняется покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, в марте 2018 г. местный житель, увидев в популярном мессенджере объявление об оказании содействия в получении водительского удостоверения любой категории, связался по указанному в сообщении номеру с лицом, который представился сотрудником ГИБДД.

В ходе разговора мужчина, который в действительности не являлся сотрудником, пообещал обвиняемому за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей без сдачи теоретических и практических экзаменов оформить водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».

Желая получить данное водительское удостоверение, обвиняемый, будучи уверенным, что дает взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, перевел необходимую денежную сумму мошеннику.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.

Лицо, представлявшееся сотрудником ГИБДД привлечено к уголовной ответственности за мошенничество.