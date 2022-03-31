Якутянин – бронзовый призер Чемпионата Европы!

Об этом сообщает ВК глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

— Григорьев Эдуард бронзовый призёр чемпионата Европы 2022 ! Наш борец противостоял победителю первенства Европы среди юношей 2019 года Бесиру Алили из Македонии и одержал убедительную победу со счетом 12-2. Киэн туттабыт ✊🏻

Якутянин Эдуард ГРИГОРЬЕВ, представляющий Польшу, выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе, проходящего в Будапеште. До этого он выиграл две встречи, но уступил лишь в полуфинале.

Эдуард Григорьев выступает в весовой категории до 65 кг. В первой схватке он победил 26-летнего дагестанца Шамиля ОМАРОВА, представляющего Италию, со счетом 2:1. В четвертьфинале якутянин одолел со счетом 6:3 Зелимхана АБАКАРОВА из Албании, обладателя Кубка мира.

Григорьев имел шансы выйти и в финал, но ему помешал бронзовый призер чемпионата мира, чемпион и призер Европы Арсен АРУТЮНЯН из Армении. Якутский борец вел 6:0, но представителю Армении удалось отыграться и довести счет 13:8 в свою пользу.

И в финале Эдуард Григорьев выиграл со счетом 12:2 у Бесиру АЛИЛИ из Македонии, тем самым завоевав бронзу для Польши.

На этом же турнире сразился еще один якутянин – Владимир ЕГОРОВ, под флагом Северной Македонии. Днем раньше он стал чемпионом в весовой категории до 57 кг.