Якутянин брал в аренду технику, чтобы потом перепродать

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с заявлением о том, что в марте через сайт объявлений он сдал в аренду компьютерный процессор стоимостью 84 050 рублей. Но по истечению времени имущество так и не было возвращено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен 18-летний молодой человек.

Как оказалось, он сдал арендованное имущество в ломбард, выручив за него 52 тысячи рублей. Все вырученные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды. Кроме этого, установлена его причастность к еще одному аналогичному преступлению: злоумышленник взял в аренду болгарку, после чего сдал чужой инструмент в комиссионный магазин.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция рекомендует заключать с каждым клиентом договор проката игрового оборудования, чтобы обезопасить себя. Такой документ должен содержать ряд существенных условий, ответственность сторон в случае нарушения правил использования или умышленного причинения вреда движимому имуществу, являющемуся предметом аренды. Будьте бдительны!