10.12.2020
14:43
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Спорт

Якутянин боксировал на чемпионате России со сломанной рукой

Якутский боксер Евгений МАРТЫНОВ боксировал на чемпионате России в Оренбурге с переломом костей на фалангах пальцев правой руки.

Евгению — 19 лет, он является мастером спорта России по боксу. Уроженец Мегино-Кангаласского улуса, воспитанник якутской школы бокса, а ныне студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Бронзовый призер первенства России по боксу 2019 года, победитель и призер международных и всероссийских турниров.

Как пишет «Спорт Якутии», якутский боксер снялся с турнира «в шаге от медали чемпионата России».

Источник: https://www.instagram.com/p/CImcDpls73L/
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