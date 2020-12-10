Якутянин боксировал на чемпионате России со сломанной рукой

Якутский боксер Евгений МАРТЫНОВ боксировал на чемпионате России в Оренбурге с переломом костей на фалангах пальцев правой руки.

Евгению — 19 лет, он является мастером спорта России по боксу. Уроженец Мегино-Кангаласского улуса, воспитанник якутской школы бокса, а ныне студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Бронзовый призер первенства России по боксу 2019 года, победитель и призер международных и всероссийских турниров.

Как пишет «Спорт Якутии», якутский боксер снялся с турнира «в шаге от медали чемпионата России».