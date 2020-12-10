10.12.2020
14:43
395
Спорт
Якутянин боксировал на чемпионате России со сломанной рукой
Якутский боксер Евгений МАРТЫНОВ боксировал на чемпионате России в Оренбурге с переломом костей на фалангах пальцев правой руки.
Евгению — 19 лет, он является мастером спорта России по боксу. Уроженец Мегино-Кангаласского улуса, воспитанник якутской школы бокса, а ныне студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Бронзовый призер первенства России по боксу 2019 года, победитель и призер международных и всероссийских турниров.
Как пишет «Спорт Якутии», якутский боксер снялся с турнира «в шаге от медали чемпионата России».
Источник: https://www.instagram.com/p/CImcDpls73L/
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутянин боксировал на чемпионате России со сломанной рукой
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