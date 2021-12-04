Якутянин бессовестно обокрал друга

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился житель посёлка Чульман с заявлением о краже золотого кольца и 1 200 рублей из его квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам была установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 18-летний местный житель.

Установлено, что в день происшествия подозреваемый находился в гостях у потерпевшего, где они совместно распивали спиртные напитки. Воспользовавшись моментом, пока хозяин квартиры отвлёкся, молодой человек похитил из его барсетки золотое кольцо стоимостью 12 000 рублей и 1 200 рублей, после чего продолжил распивать с приятелем алкоголь. Золотое украшение сбыть злоумышленник не успел, а деньги в этот же день потратил на спиртное.

В настоящее время похищенное кольцо изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.