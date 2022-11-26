Якутянин Артур Бурцев победил на дистанции 5 км в Сочинском марафоне

В ноябре в Сочи проходит традиционный марафон. В этом году он состоялся на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Участников было более 5200 из 71 региона России и десяти стран. Они взяли старт у Морского вокзала, бежали мимо Зеленого театра, дендрария, парка Ривьеры и вдоль берега Черного моря, сообщает тгк Якутск вечерний.

Первым на дистанции 5 км стал Артур Бурцев, уроженец Усть-Алданского улуса (сейчас он живет в Санкт-Петербурге).

И да, он уже побеждал в этом году в Московском полумарафоне и на VIII Спортивных играх народов РС(Я).

Результаты победителей «Сочи Марафон-2022» 5 км, мужчины

1. Артур Бурцев — 15:43.

2. Роман Трубецкой — 16:36.

3. Данила Горобец — 16:39.