Якутянин Артем Соколов попал в состав юношеской сборной России по футболу

Уроженец Якутии Артем Соколов вызван в состав юношеской футбольной сборной России. Игрок проводит хороший сезон — успел сыграть в семи матчах в Премьер-лиге за футбольный клуб «Химки», сообщает ЯСИА.

Юношеская сборная России примет участие в международном турнире в Загребе «Кубок Словакии». Они сыграют в октябре со сборными Хорватии, Швейцарии и Болгарии. В составе отечественной команды выступит якутянин Артем Соколов. Напомним, что это не первый вызов якутского футболиста в национальную команду, ранее он отличился игрой на чемпионате Европы Ю-17, где был одним из лидеров.

В этом сезоне Соколов отыграл семь матчей за ФК «Химки». При этом он помог забить голы в ворота московского «Спартака» и ФК «Уфа», заработав штрафной и пенальти, на его счету одна голевая передача.