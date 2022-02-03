Якутянин Андрей Кузьменко прилетел в Пекин на Олимпийские игры 🏒😍✈

Самолет с российской сборной по хоккею сегодня приземлился в аэропорту Шоуду (КНР).

На Олимпийские игры прибыл состав из 25 основных игроков и шести запасных, среди которых — уроженец Якутии, игрок питерского СКА, один из лучших игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Кузьменко. Напомним, что его отец Александр Кузьменко длительное время работал тренером в Якутске в команде «Якутские мамонты».

Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России, действующий олимпийский чемпион, сыграет в группе B с чехами, швейцарцами и датчанами.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА); защитники — Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»); нападающие — Владимир Ткачев («Трактор»), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»). Голкипер Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Артем Анисимов («Локомотив») и Кирилл Марченко (СКА) находятся в статусе запасных.