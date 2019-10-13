Якутяне завоевали 43 медали на сельхозярмарке в Москве

В Москве завершилась традиционная аграрная российская выставка-ярмарка «Золотая осень». Якутия приняла активное участие в деловой и конкурсной программах. У якутских аграриев 28 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

На всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень-2019» традиционно лучших предприятий России отмечают за успехи в производстве высококачественной пищевой продукции, внедрение инноваций в сельское хозяйство и по другим направлениям. Якутская продукция привлекла внимание организаторов и завоевала медали различных достоинств. У якутских аграриев 28 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Абсолютный рекорд у СХПК «Полюс холода» — 13 медалей. Кооператив удостоился 11 золотых медалей — за колбасу полукопченую из жеребятины «Верхоянка»; копчено-вареную жеребятину «Буут этэ»; копчено-вареную жеребятину «Ойогос»; мясо вареное прессованное из жеребятины; копчено-вареную жеребятину «Мугудайская»; продукт сыровяленый «Дыган» из жеребятины; копчено-вареную оленину; оленину вареную прессованную «Тундра»; колбасу полукопченую из оленины «Полярная»; продукт сыровяленый «Деликатес олений к пиву» из оленины и за масло сливочное традиционное 82,5%. Также 2 «бронзы» за кумыс из кобыльего молока «Харысхал» и напиток кисломолочный «Быырпах» обезжиренный.

Ветеран якутского пищевого и перерабатывающего производства сельскохозяйственной продукции, всем известный бренд аграрного производства – СХПК «Чурапча» в этом году завоевала 6 медалей: 5 золотых медалей — за сироп брусничный; за копчено-вареную жеребятину «Рулет»; копчено-вареную жеребятину «Филей»; жеребятину копчено-вареную «Буут этэ»; жеребятину копчено-вареную «Ойогос», а также серебряную медаль за масло сливочное «Любительское» 80,5% жирности. Не отстало и другое предприятие, СППК «Амма» принесла в копилку Якутии 2 золотые медали — за сыр «Амгинский» 45% жирности и за масло сливочное 82,5% ж. У СХПК «Ханалас-Ас» 2 медали: «золото» за лук полевой соленый шинкованный замороженный и «бронза» за консервы «Огурцы маринованные (корнишоны)» торговой марки «ОкСиэ» 2 медали у Якутской птицефабрики: «золото» за яйца куриные пищевые повышенного качества – диетическое «Экстра» и «серебро» за полуфабрикаты натуральные «Щницель натуральный».

Подтвердили высокий профессиональный уровень сотрудники ФГБНУ ЯНИИСХ им. М.Г. Софронова. Научные разработки ученых завоевали 2 медали «Золотой осени»: «золото» – за технологию профилактики и лечения стронгилятозов лошадей табунного содержания в Якутии и «бронза» — за селекцию ягодных культур сортов земляники «Покровская» и «Богдалена». Также бронзовой медалью отмечена Малая сельскохозяйственная академия «ЯНИИСХ» «За внедрение инновационных программ, проектных технологий, разработок в области агроэкологии и сельского хозяйства, направленных на формирование ключевых компетенций профессионального самоопределения детей и молодежи». ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» награждена золотой медалью за подготовку учебного пособия «Разведение мясного скота в Якутии». 5 золотых медалей у якутян за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Медали получили Министерство сельского хозяйства РС(Я), ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем», СХПК «Болугур» и СХПК им. И.Я. Строда Амгинского улуса и администрация МО «Берт-Усовский наслег» Усть-Алданского улуса. Также в этой же номинации серебряными медалями награждены АО «Сахаплемобъединение» (автор Т.А. Протопопова) и МО «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (автор Черноградский А.А.). Администрация МР «Усть-Алданский улус (район)» награждена золотой медалью «За информационное обеспечение в племенном и товарном животноводстве». Комплексная работа Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением ветеринарии Амгинского района по обеспечению эпизоотической безопасности принесла свои плоды. Делегации вручена серебряная медаль “За профилактические мероприятия и ликвидацию лейкоза в разрезе населенных пунктов Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) в 2010-2018 гг.”.

В последние годы на выставке-ярмарке начали принимать активное участие и средние образовательные школы – агрошколы. Школьники Хангаласского улуса не первый год занимают передовые места. МБОУ «Синская средняя общеобразовательная школа В.Л. Якушева достойно представила работу своей агрошколы на российском уровне. Так, детская организация «Синская радуга» удостоилась серебряной медали «За внедрение инновационных программ, проектных технологий, разработок в области агроэкологии и сельского хозяйства, направленных на формирование ключевых компетенций профессионального самоопределения детей и молодежи». МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова» удостоилась бронзовой медали «За высокий уровень организации учебно-опытных и учебно-производственных участков».

А «За лучшую практику реализации наставничества в организации проектной деятельности и агробизнеса в школьных агрообъединениях РС(Я)» Компания «Сахачай» (ИП Заморщикова Н.Ю.) награждена серебряной медалью. Также «Сахачай» получила второе «серебро» за чай зелёный на основе кипрея узколистного с добавлением измельчённого растительного сырья. В этом году ОАО «Якутский хлебокомбинат» внес также свой достойный вклад в общую копилку успеха республики – продукция хлебокомбината — конфеты «Сказки Туймаады», уже полюбившаяся якутянам, завоевала бронзовую медаль. За время проведения выставки «Золотая Осень» и Недели АПК представителями республики было реализовано 8 тонн продукции.

На национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», который впервые проводился на Красной площади, привезли свои лучшие товары, которые можно назвать «визитными карточками» российских территорий свыше 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны. Якутию в гастрофестивале представили 11 предприятий – «Якуцкая Рыбка», «Якутская Рыбная Компания», КФХ Попов С.И., ИП Заморщикова Н.Ю. — «Саха чай», ЯХК, СХПК «Тумэн», СХПК «Полюс холода», СХПК «Чурапча» под эгидой РСХПССК «СахаАгроПродукт». Несмотря на дождливую погоду, производители реализовали почти весь объем продукции — непогода не помешала ярмарке.