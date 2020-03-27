Якутяне запустили проект «Поправляйся!»

В столице Якутии набирает обороты новое добровольческое движение – «Поправляйся!». Инициатором проекта выступили обычные жители республики.

Общественник Владимир Булкин вместе с единомышленниками уже передали республиканскому медицинскому центру «Резерв» 1 000 костюмов индивидуальной защиты для врачей, полученные в дар от торговой сети «Хозмаркет».

Информацию с призывом оказывать взаимопомощь не только нашим заболевшим и пожилым людям, но и тем, кто 24 часа в сутки находится на передовой, на днях начали распространять в WhatsApp-группах.

«Идея проста и заключается в том, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Считаем своим долгом не стоять в стороне, а делом помочь в ситуации, когда мы все должны сплотиться вокруг решения одной общей задачи – недопущения распространения опасной инфекции. И, конечно же, нужно позаботиться о тех, кто помогает нам, рискуя своим здоровьем. Поэтому решили помочь врачам. Призываем всех неравнодушных присоединиться к проекту и вместе преодолеть напряженное время», – рассказал Владимир Булкин.

Сейчас в штабе движения всего несколько человек. Они обзванивают организации и учреждения, борющиеся с инфекцией, выясняют, какая им нужна помощь, и уже исходя из этого запроса ищут добровольцев. Первым участником, откликнувшимся на зов добровольцев, стал генеральный директор торговой сети «Хозмаркет» Максим Феоктистов, который закупил 1 000 костюмов индивидуальной защиты для медиков.

Проект «Поправляйся!» планирует находить добровольцев в других районах республики и работать по всем возможным направлениям.