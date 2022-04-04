Якутяне занимались сбытом наркотиков, упаковывая их в чайные пакетики

В Якутии вынесен приговор участникам организованной группы наркосбытчиков

Следователями отдела МВД России по Мирнинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в возрасте 23 и 25 лет, которые обвиняются в покушении на незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий наркосбытчики были задержаны сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции в момент оборудования тайников-закладок в марте 2021 года.

В ходе следствия установлено, что весной 2021 года обвиняемые вступили в организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств и психотропных веществ через Интернет. Выполняя функции закладчиков, они забрали оставленную для них партию наркотических средств, расфасовали на более мелкие части, упаковав запрещенные вещества в чайные пакетики, и намеревались сбыть их бесконтактным способом.

При личном досмотре наркоторговцев и в результате обыска места жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли пакеты, в которых находилось вещество тёмного цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятая масса является гашишем.

Кроме того, оперативники установили, что один из задержанных незаконно хранил в своей квартире боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию. Патроны калибра 7,62 и 5,45 миллиметров были изъяты.

Собранные следователями отдела МВД России по Мирнинскому району доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд признал обоих местных жителей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, одного из них – по ч. 1 ст. 222 УК РФ и приговорил к 10 годам и 6 месяцам, а второго подсудимого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.