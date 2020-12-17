Якутяне задолжали по взносам на капремонт более 390 млн рублей

Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что по состоянию на 17 декабря 2020 года по городу Якутску задолженность составляет 391 миллион рублей. За период 2020 года в судебные органы направлено 11462 исковых заявлений на сумму 125 млн рублей.

Также направлены в адрес должников квитанции по физическим лицам 20 414 на сумму 303,0 млн. руб., при этом заключено 126 соглашений по реструктуризации долга на сумму 2,27 млн. руб.

При задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало исковой работы. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации расходы по оплате госпошлины, оплаченные Истцом при подаче заявления в суд, взыскиваются с Ответчика – должника. Собственник жилья, оплативший задолженность по взносам на капитальный ремонт по квитанции, после получения судебного приказа или решения суда, все же обязан оплатить государственную пошлину.

Физическим лицам, имеющим задолженность по взносам на капремонт более 4000 рублей предоставляется возможность заключить соглашение о реструктуризации долга.

Собственнику, подавшему на реструктуризацию задолженности, будет предоставлена рассрочка платежа на период от 3 до 9 месяцев и установлен график платежей.

Заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно. Для этого необходимо направить на электронную почту press@fondkr.ru следующие документы:

1) Заявление с согласием на обработку персональных данных, (бланк заявления размещена на сайте Фонда fondkr.ru по следующей ссылке http://fondkr.ru/1694-kak-oformit-restrukturizaciyu-zadolzhennosti.html);

2) копию паспорта с пропиской̆;

3) копию правоустанавливающего документа на помещение.

Фонд капитального ремонта РС (Я) напоминает о том, что сейчас проходит акция «Прощеные дни», при котором можно оплатить задолженность без начисленной пени до апреля 2020 года.

Оплату за капитальный ремонт можно производить через следующими способами:

В кассах Энергобыта ПАО «Якутскэнерго»

В отделениях ФГУП «Почта России»

В кассах МУП РКЦ «ЖКХ»

Через терминал «Алмазэргиэнбанк»

Через терминал «Газпромбанк»

Дистанционно можно оплатить:

Сбербанк-онлайн» (раздел «Платежи», далее выбираете «Дом», далее «Капремонт»)

Сайт Фонда www.fondkr.ru во вкладке «Оплата — Онлайн» (банковской картой любого банка)

Портал «Электронное ЖКХ РС(Я)» http://dom.e-yakutia.ru

Приложение Кварплата +.

Лицевой счёт можно узнать На сайте Фонда www.fondkr.ru в разделе «Мой дом». Для просмотра лицевого счета необходимо ввести адрес дома, при этом Вы автоматически будете переведены на вкладку «Сведения о МКД», здесь найдите вкладку «Лицевые счета», далее по номеру помещения (квартиры) находите лицевой счет;

Дополнительная информация по тел.: 319-014 (доп. *130#), fin@fondkr.ru