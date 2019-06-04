Якутяне задают тон всей стране

По инициативе якутского АО «Водоканал» в ближайшее время стартует всероссийская экологическая акция «Чистый берег». Она пройдет в формате эстафеты под эгидой Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В ходе акции Водоканалы страны проведут масштабную уборку прибрежных территорий водоемов, которые используются как источники водоснабжения российских городов.

Старт экологической эстафеты состоится накануне Дня России, 11 июня. В этот день коллектив АО «Водоканал» проведет масштабный субботник по очистке прибрежной территории реки Лены в районе комплекса водозаборных сооружений предприятия.

Предполагается, что следующим участником экологической эстафеты станет коллектив МУП «Водоканал» из г. Улан-Удэ. Именно им коллеги из Якутска передадут «эстафетную палочку» – колбу с водой из реки Лена. По замыслу организаторов, эстафету по всей России подхватят предприятия отрасли, входящие в состав РАВВ.