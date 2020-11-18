Якутяне забудут что такое «ветхое жилье»

Этап программы переселения из аварийного жилья, рассчитанный на 2019-2020 годы, в Якутии сегодня выполнен на 60%. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на пресс-подходе с журналистами после подписания соглашения с Фондом реформирования ЖКХ.

С 2019 по 2020 годы запланировано расселение 109 тыс. кв.м. жилья – сегодня этот план выполнен на 60%. Буквально в эти дни начинается ввод домов, и до конца года этап полностью завершится, уверен Николаев.

В целом до 2025 года в регионе должны расселить свыше 1 млн 100 тысяч кв.м. жилья. Это 62 тыс. человек.

Из 50 млрд рублей, дополнительно направляемых правительством РФ на завершение этапов расселения 2020-2021 годов, Фондом принято решение направить 10,5 млрд рублей в Якутию. Из них 2 млрд рублей уже профинансированы авансом – соответствующее соглашение сегодня подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор Фонда реформирования ЖКХ Константин Цицин.

«Мы благодарим Фонд реформирования ЖКХ за постоянную поддержку. Учитывая огромный объём переселения, который нам необходимо расселить, и суровые условия, в которых приходится людям жить, для того, чтобы ускорить программу, Фонд перенёс финансирование на более ранние сроки. 2 млрд рублей в республику поступили», – прокомментировал Николаев.

Поступившие средства будут направлены на приобретение жилых помещений в строящихся домах у застройщиков.

По словам главы республики, в отличие от предыдущей программы, где основной объем пришелся на крупные города, сейчас программа работает по всей республике. Новые дома строятся даже в отдаленных арктических селах и городах.

Айсен Николаев прокомментировал также законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), который Госдума приняла в первом чтении вчера. Инициатива дает регионам право формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов. Субъекты РФ будут сами определять территории для комплексного развития.