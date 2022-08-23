Якутяне за сутки обогатили преступников на свыше 2 800 000 рублей

Полицейские сводки за прошедшие дежурные сутки удручают. 22 августа в разное время в полицию обратились трое якутян с заявлениями о совершенных в их отношении дистанционных мошенничествах. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим составил свыше 2 800 000 рублей.

Речь идет не о пожилых, наивных людях, а об образованных, молодых и среднего возраста личностях.

С 950 000 рублями расстался водитель организации по производству мебели. Выяснилось, что весь февраль он пытался заработать на инвестициях. Обратился в полицию лишь вчера.

Относительно «малой кровью» обошелся инженер аэронавигации в Мирном. Только это и утешает, что сумма его ущерба не составляет цифру с шестью нулями. Но 105 000 рублей тоже деньги, причем немалые.

Свыше 1 800 000 рублей перевел мошеннику водитель из Томпонского района. Мужчина пытался приобрести автомобиль через интернет.

Счастливое завершение истории произошло в Якутске. 50-летняя заместитель директора одного из факультетов крупного ВУЗа республики поверила лже-сотрудникам банка «ВТБ» и оформила кредит на крупную сумму денег. В последний момент, женщина все же решила позвонить сыну. Сын достоин всяческой похвалы – он потребовал, чтобы мать прекратила всякие разговоры с незнакомыми людьми и не смела отправлять деньги на какие-либо счета. В результате семья сохранила свыше 3 200 000 рублей, которые женщина чуть не перевела мошенникам.

Якутянам на заметку: при подозрительных телефонных разговорах и сообщениях, советуйтесь с близкими, а лучше сразу с несколькими. Полиция уверена, что адекватных людей все же больше.