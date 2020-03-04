Якутяне вышли в финал конкурса «Лидеры России»

В Москве состоялся полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020» по специализации «Здравоохранение». В течение двух дней участники проявляли свои лидерские качества и боролись в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. Республику Саха (Якутия) в полуфинале представили два участника – заведующий пригородным отделением Медицинского центра г.Якутска, к.м.н, доцент СВФУ Иван ЛУЦКАН и экономист Анна АЛЕКСЕЕВА.

По итогам полуфинала якутяне вышли в финал в составе 100 лучших участников конкурса.

4 марта 100 лучших полуфиналистов сразятся за победу в финале специализации. Имена 30 победителей будут объявлены 5 марта, 10 из них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Отметим, что в 2020 году по специализации «Здравоохранение» на конкурс поступило 9745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России, из них 7 человек из Дальневосточного Федерального округа, в том числе 2 из Якутии. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«В дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» нынче проводятся три отраслевые специализации – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это сделано для того, чтобы предоставить возможность профильным управленцам проявить себя и внести личный вклад в развитие этих сфер. Для нас большая честь достойно представлять Якутию в масштабном всероссийском конкурсе. Полуфинал проходил в очень насыщенном и напряженном режиме – сессии, деловые игры, решение кейсов, по итогам двух дней работы участники прошли оценочные испытания. На стратегической сессии предлагали свои варианты и идеи по развитию сферы здравоохранения в регионах страны. Гордимся тем, что вышли в финал конкурса, где нас ждут новые испытания», — комментирует участник конкурса Иван Луцкан.

«Команды работали над проблемными вопросами, стоящими перед здравоохранением: ситуация с врачебными ошибками, пациентоориентированность, популяризация нацпроекта «Здравоохранение». Интересные идеи, взгляд изнутри — все это очень интересно. По-новому взглянула на проблему мотивационной составляющей в системе оплаты труда здравоохранения. Крайне важна роль управленцев в этом направлении развития отрасли, чтобы минимизировать выгорание медицинских работников», — сообщила участник конкурса Анна Алексеева.

По итогам полуфинала Анна Алексеева выиграла номинацию «За лучшую защиту проекта» по теме, которую задал Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Участники отмечают, что было уделено особое внимание организации пациентоориентированной медицинской помощи в условиях ограниченных финансовых ресурсов и особых условий отдельных территорий, например, на Дальнем Востоке. На данных стратегических вопросах заострил внимание заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Общими усилиями была предложена стратегия приближения пациента к медицинской организации посредством применения телемедицинских технологий, санитарной авиации, цифровых методов диагностики, применения технологий искусственного интеллекта.

Участники специализации получили возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.