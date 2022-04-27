27.04.2022
14:31
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Якутия

Якутяне вышли на праздничное шествие в честь столетия ЯАССР 🎈🎉

В 14.00 колонны стартовали от площади Ленина по улице Кирова до Комсомольской площади в Якутске — сообщает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

На время подготовки и проведения шествия перекрыта улица Ярославского на участке от дома 6/3 до перекрестка с улицей Кирова (с 12.00 до 15.00) и улица Кирова от перекрестка с Ярославского до перекрестка с Лермонтова (13.30 до 15.00).

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
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