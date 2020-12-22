Якутяне выиграли конкурс ледяных скульптур

В Магадане определили победителей XIV Международного конкурса ледяных скульптур. Якутяне заняли весь пьедестал в номинации «Мастер. Большая скульптура». Кроме того работы команд из республики были отмечены за техническое исполнение и эмоциональное воздействие, сообщили ЯСИА в мэрии Магадана.

В этом году в конкурсе участвовали 11 команд в номинации «Мастер» (участники от 18 лет и старше) и 3 команды в номинации «Юный скульптор» (участники до 18 лет). Команды прибыли из Санкт-Петербурга, Ижевска, Хабаровска, Якутии, Беларуси, Свердловской и Московской областей. Участвовали и местные мастера.

Весь пьедестал почета в номинации «Мастер. Большая скульптура» — у команд из Якутии. На 1 месте команда Василия Тистяхова и Дьулуса Маркова с композицией «За полярной звездой». Второе место у Игоря Павлова и Петра Петухова — авторов скульптуры «Хранитель», третье – у Василия Аргунова и Дениса Ксенофонтова с композицией «По необъятной стране».

Лидером в номинации «Мастер. Малая скульптура» стала команда из Хабаровска (Ирина Заславская и Виктор Пичуев) со скульптурой «Колыма». На втором месте скульпторы из Минска и Рязани Елизавета Розенберг и Дмитрий Маркин с композицией «Девочка, доставшая Луну». Третье место у команды из Московской области (Татьяна и Даниил Артюховы) за скульптуру «Внутренняя река».

За сохранение национальных традиций и скульптуру «Песни Севера» жюри конкурса отметило команду юных ледорезов из Магадана (Виктория Стоун и София Баюра).

Лучшее техническое исполнение показали молодые скульпторы из Якутии с композицией «Зеркало» (Леонид Паленов, Эрчимэн Игнатьев, руководитель Василий Тистяхов).

Самое эмоциональное воздействие на зрителя, по мнению жюри, оказалось у ледяной фигуры «Северный друг» команды юных ледорезов из Якутска (Элина Петрова, Ангелина Сергеева, руководитель Николай Колодезников).

Победителям и лауреатам состязаний мэр Магадана Юрий Гришан, возглавлявший конкурсное жюри, вручил дипломы, памятные подарки и денежные премии.