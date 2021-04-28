Якутяне выиграли 16 (!) медалей на чемпионате России

16 российских медалей везут якутяне из Зеленограда, сообщает Sportyakutia.ru.

С 16 по 29 апреля в Зеленограде проходит чемпионат России по шашкам среди лиц с нарушениями слуха в Зеленограде.

Якутские спортсмены Александр ЕФИМОВ и Сайыына ЮНЧАНОВА уже широко известны в этом кругу. И на этот раз ребята возвращаются с тренером Петром УШНИЦКИМ со звоном десятка медалей. В командном счете сборная Якутии одержала победу по стоклеточным шашкам и второе место по русским шашкам.

Результаты в личном первенстве:

Быстрая игра шашки-64:

— Ушницкий Петр — 1 место;

— Ефимов Александр — 3 место;

— Юнчанова Саина — 1 место.

Быстрая игра шашки-100:

— Ефимов Александр — 2 место;

— Юнчанова Саина — 2 место.

Классическая программа шашки-64:

— Ушницкий Петр — 1 место;

— Ефимов Александр — 2 место;

— Юнчанова Саина — 2 место.

Классическая программа шашки-100:

— Ефимов Александр — 1 место;

— Юнчанова Саина — 2 место.