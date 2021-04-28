Якутяне выиграли 16 (!) медалей на чемпионате России
16 российских медалей везут якутяне из Зеленограда, сообщает Sportyakutia.ru.
С 16 по 29 апреля в Зеленограде проходит чемпионат России по шашкам среди лиц с нарушениями слуха в Зеленограде.
Якутские спортсмены Александр ЕФИМОВ и Сайыына ЮНЧАНОВА уже широко известны в этом кругу. И на этот раз ребята возвращаются с тренером Петром УШНИЦКИМ со звоном десятка медалей. В командном счете сборная Якутии одержала победу по стоклеточным шашкам и второе место по русским шашкам.
Результаты в личном первенстве:
Быстрая игра шашки-64:
— Ушницкий Петр — 1 место;
— Ефимов Александр — 3 место;
— Юнчанова Саина — 1 место.
Быстрая игра шашки-100:
— Ефимов Александр — 2 место;
— Юнчанова Саина — 2 место.
Классическая программа шашки-64:
— Ушницкий Петр — 1 место;
— Ефимов Александр — 2 место;
— Юнчанова Саина — 2 место.
Классическая программа шашки-100:
— Ефимов Александр — 1 место;
— Юнчанова Саина — 2 место.
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