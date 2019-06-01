Якутяне встретились с новоизбранным мэром Риги

Сегодня, 31 мая в здании Рижского Парламента участники Ысыаха Европы встретились с мэром города Риги Дайнисом Турлайс и представителями думы.

В делегацию якутян вошли организаторы международного события Мария Быкова, Туяра Данилова (Латвия), Лариса Кулаковская (Сербия), Галина и Александр Павловы (Якутия, Россия) и другие представители якутской земли.

Встреча прошла на тему ысыаха в Риге, куда приехали якутяне со всей Европы, наша делегация благословила новоиспеченного руководителя звуками хомуса и пригласила посетить национальный праздник ысыах.

В свою очередь, мэр поблагодарил за теплое приветствие и отметил, что именно группа якутян стала первым гостем Главы города, так как это был его первый рабочий день. Выборы состоялись за день до встречи и завершились поздно вечером.