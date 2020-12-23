23.12.2020
10:41
480
Происшествия
Якутяне возмущены варварским поступком
Социальные сети вновь взбудоражило видео, на котором мужчина с женщиной недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.
По данному факту Минэкологии Якутии будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ.
Напомним, на днях в Сунтарском улусе произошел аналогичный случай. В настоящее время личности нарушителей установлены, проводится процесс привлечения их к ответственности.
Фото: Пресс-служба Минприроды
Источник: Пресс-служба Минприроды
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