Якутяне возмущены варварским поступком

Социальные сети вновь взбудоражило видео, на котором мужчина с женщиной недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан. По данному факту Минэкологии Якутии будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ. Напомним, на днях в Сунтарском улусе произошел аналогичный случай. В настоящее время личности нарушителей установлены, проводится процесс привлечения их к ответственности.

Фото: Пресс-служба Минприроды Источник: Пресс-служба Минприроды

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