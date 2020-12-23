23.12.2020
10:41
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Происшествия

Якутяне возмущены варварским поступком

Социальные сети вновь взбудоражило видео, на котором мужчина с женщиной недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан. 

По данному факту Минэкологии Якутии будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ.

Напомним, на днях в Сунтарском улусе произошел аналогичный случай. В настоящее время личности нарушителей установлены, проводится процесс привлечения их к ответственности.

Фото: Пресс-служба Минприроды
Источник: Пресс-служба Минприроды
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