Якутяне возмущены: Школьник избивает юношу на потеху взрослого?

В соцсетях распространилось возмутительное видео, которое повергло якутян в шок. На видео ясно видно несовершеннолетнего юношу, который наносит удары руками и ногами по лежащему на земле подростку, который некоторое время даже не проявляет сопротивления. Рядом стоит мужчина, наблюдая за жестоким действием, как только избиваемый начал бороться и давать сдачи, мужчина активизировался и вмешался, хотя до этого он просто пассивно стоял.

Видео активно распространяется и обсуждается, пользователи считают, что мужчина подстрекал жестокое поведение и агрессию, так как времена юноша останавливался и смотрел на мужчину, словно ожидая каких-то указаний.

Журналисты из SAKHAPRESS связались с пресс-службой МВД Якутска, где им сообщили, что информация уточняется.