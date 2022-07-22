Якутяне возмущены платным туалетом на паромах Якутск-Нижний Бестях — сообщает КРИМЯКУТИЯ.

Вот что нам пишут:

На пароме сейчас требуют 30руб.за туалет чтобы справить нужду. Тем не менее платим по 700руб.так ещё надо платить за туалет 😏 Сколько живу и езжу в первые такое встречаю. Деньги решили с граждан делать даже на туалете на пароме. Всё вам мало, а если ребёнок захочет тоже платить. Не люди! По шапке бы вам надовать!😡😡😡😡