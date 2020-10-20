Якутяне возмущены бесстыдным поступком

В дежурную часть полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии поступило заявление от местного жителя по факту кражи 16 000 рублей с банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что потерпевший является инвалидом по здоровью, поэтому он попросил своего приятеля съездить с ним в банк, чтобы восстановить банковскую карту, на что тот согласился. Когда мужчина получил карту, он отдал её подозреваемому на хранение, так как боялся потерять. Через некоторое время подозреваемый, распивая спиртное в компании, вспомнил про карту своего знакомого и решил воспользоваться ею. Злоумышленник знал пин-код и без труда похитил с банковского счёта. Похищенные деньги он потратил на покупку алкоголя.

Возбужденно уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.