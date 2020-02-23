Якутяне возложили живые цветы к монументу павших воинов-якутян на озере Ильмень

23 февраля — вДень защитников Отечества в Сайсарском округе города Якутска в мемориальном комплексе «Журавли над Ильменем» состоялась торжественная церемония возложения живых цветов, посвященная 77-летию со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны.

В этот день якутяне минутой молчания почтили память воинов-якутян 19-й отдельной лыжной бригады 27-й армии Северо-Западного фронта.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Пётр ГОГОЛЕВ, руководитель Администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ, и.о. главы города Якутска Максим ТРОФИМОВ, народные депутаты, члены правительства, ветераны, общественность и молодежь города Якутска.

От имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА присутствующих с Днём воинской славы поздравил руководитель Администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасий Владимиров. Он отметил, что ежегодно 23 февраля жители республики отдают дань памяти и уважения воинской доблести якутян.

«Мы знаем, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. В этом году, празднуя 75-летие Великой Победы, мы вспомним всех тех, кто погиб на озере Ильмень. 19-я отдельная лыжная бригада, сформированная на Урале, сразу попав на фронт, вступила в сражение. На холодном льду, на открытом снегу погибали воины-якутяне за нашу свободу и Родину. Здесь на мраморных плитах золотыми буквами вписаны их имена. И наш долг не только помнить, но и жить и трудиться так, чтобы никогда больше не было смертоносной войны», — сказал в своём выступлении Афанасий Владимиров.

Он также отметил, что воины — якутяне всегда отличались высокой доблестью, смекалкой, героизмом. От народа Саха и от Якутии не было ни одного предателя Великой Отечественной войны. Наши герои вписали в историю армии России самые доблестные подвиги. «Мы должны не только помнить, но и соответствовать боевым подвигам наших прадедов, дедов и отцов. Я желаю, чтобы каждый якутянин не только не забывал те страшные годы, но и приносил пользу, укреплял нашу республику и страну, чтобы детям и женщинам никогда не приходилось оплакивать своих отцов, мужей, родных и близких», — сказал он.

Все выступающие отметили, что среди множества боевых операций, в которых принимали участие якутяне, история битвы на озере Ильмень имеет особо трагическое значение. Ни в одной стране не наблюдалось такого высокого патриотизма, беспредельной преданности и массового героизма. Бессмертный подвиг воинов-якутян никогда не забудется. Имена защитников Родины останутся в сердцах грядущих поколений.

В боях за Ильмень, продолжавшихся до 10 марта 1943 года, 19-я отдельная лыжная бригада понесла огромные потери и была расформирована. Её остатки влились в 150-ю стрелковую дивизию, которая прошла путь до Берлина и штурмовала рейхстаг.