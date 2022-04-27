Якутяне возложили цветы к памятнику Алексея Кулаковского

27 апреля в знаменательный исторический день 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики якутяне отдали дань памяти классику якутской литературы, выдающемуся мыслителю, ученому и общественному деятелю Алексею Елисеевичу Кулаковскому

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов поздравил всех жителей с праздником и напомнил, что в 2022 году республика отмечает 145 лет со дня рождения писателя и 110 лет его фундаментальному произведению «Письмо якутской интеллигенции».

Егор Борисов подчеркнул, что нынешние современные вызовы требуют поиска абсолютно других решений социальных, экономических, экологических проблем, которые позволяют объективно, непредвзято проанализировать и дать оценку действиям, решениям предыдущих поколений.

«Мы должны попытаться извлечь уроки, выбрать всё самое передовое, лучшее и полезное, что может стать основой для развития страны и благополучия народа. Алексей Кулаковский первым из народа Саха четко сформулировал актуальные проблемы и пути их решения. А последующая история Якутии в ХХ веке доказывает, насколько великий мыслитель был прав. По истечению более чем века до сих дней Письмо «Якутской интеллигенции» Алексея Елисеевича Кулаковского не теряет своей острой актуальности. Именно в этом гениальном произведении мудрого ума и неравнодушного сердца можем найти объяснения и даже ответы на многие вопросы сегодняшнего дня, он поднял проблемы своего народа, вызовы того времени, но самое главное, он попытался объяснить причины и возможность их разрешения», — сказал сенатор.

В церемонии возложения цветов приняли участие потомки Алексея Елисеевича Кулаковского, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Бердников, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев, члены правительства республики и другие.