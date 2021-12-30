Якутяне вошли в ТОП-10 Федерации шашек России по итогам 2021 года 😃👏

В ТОР-10 лучших игроков России по международным шашкам среди взрослых вошли якутские шашисты — международные гроссмейстеры Матрена Ноговицына, Николай Гуляев и мастер спорта Тунаара Федорова — сообщает Sportyakutia.ru Тунаара также возглавила список топ лучших игроков России среди спортсменов до 17 лет. Отмечены также своими результатами среди взрослых мастера спорта Аяника Колодезникова, Алена Большакова.

Фото: Sportyakutia.ru Источник: Sportyakutia.ru

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