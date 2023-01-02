02.01.2023
16:49
260

Общество

Якутяне, ваша кровь поможет спасти поэтессу!

Друзья! Нужна помощь! Попова Ираида Гаврильевна (02.04.1967г.р.), ответредактор журнала «Полярная звезда», журналист, писатель, находится в реанимации РБ2 в крайне тяжелом состоянии. Борется за жизнь! Нужна кровь любой группы и плазма! Сдать нужно в Станции переливания крови по П.Алексеева 87, телефон 43-21-96. Время с 8:30 до 12:00, в пятницу до 11:00. С собой нужен паспорт, снилс и реквизиты счета для оплаты за сдачу крови. Врачу сообщить ФИО Ираиды, отделение реанимации колопроктологии РБ2 и сообщить по ватсап 89142337646

Нужна кровь любой группы! Якутская журналистка в реанимации…
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх