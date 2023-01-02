Якутяне, ваша кровь поможет спасти поэтессу!

Друзья! Нужна помощь! Попова Ираида Гаврильевна (02.04.1967г.р.), ответредактор журнала «Полярная звезда», журналист, писатель, находится в реанимации РБ2 в крайне тяжелом состоянии. Борется за жизнь! Нужна кровь любой группы и плазма! Сдать нужно в Станции переливания крови по П.Алексеева 87, телефон 43-21-96. Время с 8:30 до 12:00, в пятницу до 11:00. С собой нужен паспорт, снилс и реквизиты счета для оплаты за сдачу крови. Врачу сообщить ФИО Ираиды, отделение реанимации колопроктологии РБ2 и сообщить по ватсап 89142337646