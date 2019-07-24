Якутяне в восторге от нового «Короля Льва»

С 18 июля в российский кинопрокат вышел анимационный фильм студии «Disney» режиссёра Джона ФАВРО «Король Лев», который является ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года.

«Король Лев» впервые был показан 15 июня 1994 года в нескольких городах США, а в широкий прокат мультфильм вышел 24 июня.

Фильм завоевал две премии «Оскар»: за песню Элтона ДЖОНА «Can You Feel the Love Tonight» и за музыку Ханса Циммера, три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми».

25 декабря 2002 года состоялась IMAX-премьера переработанной версии «Короля Льва» с улучшенным качеством изображения и звука, а 16 сентября 2011 года прошла повторная премьера этого мультфильма в формате 3D и IMAX 3D.

«Король Лев» по праву является одним из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа, которому всегда сопутствовал огромный зрительский интерес.

Новый фильм по успешности не уступает своему предшественнику, сообщает портал kinobusiness.com., он возглавил российский прокат в выходные, собрав более одного миллиарда рублей за первые дни показа в период с 18 по 21 июля.

Нам тоже удалось заново сопереживать любимым героям африканской саванны — Симбы, Налы, Тимоны и Пумбы, перепевать за ними их музыкальные хиты, возненавидеть Шрама и гиен, и, конечно же, пережить трагическую гибель Муфасы. Благодарим кинотеатр «Синема Центр» за такую возможность!

После просмотра, мы решили узнать мнение якутян про фильм.

Николай НОВГОРОДОВ, художник – аниматор: «Новый «Король Лев» выше всех похвал! На мой взгляд, в настоящее время это лучший анимационный фильм в мире. Видели, каким сделали старую обезьяну Рафики? Он как живой! Я работал во многих российских кинокартинах, надеюсь и российские, и якутские кинематографисты обрадуют своих зрителей такими фильмами в скором времени!»

Григорий, зритель: «Мне ровно 35 лет, но до сих пор не могу сдержать слез, когда Муфаса падает со скалы, а Симба кричит вслед: «Нееет!». Я пришел с дочками, но фильм понравился больше мне, чем им. Это мое детство, моя ностальгия. Ребята, настоятельно рекомендую сходить в кино на нового «Короля Льва».

Наташа, маленькая зрительница: «Я видела старый мультик «Король Лев» два года назад, когда мне было четыре. Новый тоже понравился, особенно маленький Симба и Тимон с Пумбой. Видела, как папа плачет (смеется)».

По признанию работников кинотеатра, кинопоказ фильма вызвал большой ажиотаж среди жителей и гостей Якутска, поэтому они рекомендуют нашим читателям заранее позаботиться о билетах и насладиться любимыми героями детства.