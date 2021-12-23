23.12.2021
09:42
92
Желток
Якутяне в Тик-Токе: Холодно, холодно, но ниче…
В Тик-Токе размещен ролик, на котором парень в шортах переходит улицу в мороз -50 градусов. И звучит сопровождением песня: «Холодно, холодно, но ниче — рядом с тобой мне горячо!»
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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