Якутяне в Тик-Токе: Холодно, холодно, но ниче…

В Тик-Токе размещен ролик, на котором парень в шортах переходит улицу в мороз -50 градусов. И звучит сопровождением песня: «Холодно, холодно, но ниче — рядом с тобой мне горячо!»

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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