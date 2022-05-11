Якутяне в строю Бессмертного полка в Москве

Прошедшая 9 мая акция памяти «Бессмертный полк» собрала в Москве и Санкт-Петербурге свыше двух миллионов человек. По данным МВД России в столице участие в шествии приняли более миллиона человек, столько же участников акции вышло на центральные улицы Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба постпредства Якутии в Москве.

В организованных колоннах прошли по улицам столиц и якутяне – сотрудники постоянных представительств республики в Москве и Санкт-Петербурге, члены Общественного совета Постпредства и якутских землячеств.

В Москве среди них были и якутяне, находящиеся в столице проездом, в том числе – участницы легкоатлетического женского пробега «Факел Победы». За 7 майских дней якутские легкоатлетки преодолели дистанцию 700 километров по городам Тверь, Ржев, Вязьма и Брянск, где в годы войны проходили ожесточенные бои. Пробег был организован в память о воинах-якутянах, принимавших участие в этих сражениях.

Прошли по московским улицам с портретами своих родственников, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны, и якутяне — учащиеся столичных вузов, в том числе студенты театрального училища им. Щепкина. А некоторые из участников шествия приехали из Якутии специально для того, чтобы отдать долг уважения своим родным, ковавшим Победу на фронтах и в глубоком тылу.

««Бессмертный полк» объединяет людей разных возрастов и профессий на основе самого главного – любви к своей Родине и глубокой признательности к тем, кто отстоял ее независимость, — подчеркнул постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов. – Счастлив и горд видеть среди участников шествия лица земляков, которые пришли отдать дань уважения тем, кому мы обязаны жизнью».

В годы Великой Отечественной войны защищать Родину на фронт отправились более 62 тысяч якутян, свыше 35 тысяч погибли на полях сражений.