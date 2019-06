Якутяне в Шанхае

View this post on Instagram

Якутяне на Шанхайском кинофестивале 😊👍 . Источник @altan_baybal Звезда в шоке!🤩🤩🤩👍🏼 Степан в Шанхае #надомноюсолнценесадится #минүрдүбэркүнхаһандакиирбэт #минурдубэркунхаьандакиирбэт #сахафильм . #sakhalife #якутяне #интересное #шанхай #кнр