Якутяне в Санкт-Петербурге справили Ысыах

16 июня в культурной столице страны якутяне справили национальный праздник Ысыах. И тут не обошлось без нашего якутского чуда. Утро выдалось пасмурным. Казалось, что тучи никогда не рассеются, и праздник пройдёт под серым и унылым питерским небом. Но как оно и бывает, во время обряда Алгыс лучи солнца проникли сквозь густую пелену и озарили тусулгэ благословенным светом. Всё вокруг заиграло яркими красками лета и началось празднество.

В этом году культурная часть праздника была организована делегацией Алданского района, которая в прошлом году провела у себя республиканский Ысыах Олонхо. Вместе с главой района Северином Поздняковым приехало более ста человек, к ним примкнули их земляки. В итоге около 200 человек были задействованы в культурной программе. Днём ранее алданцы провели Ысыах в Москве.

Перед гостями алданцы развернули театрализованное действие, в котором раскрыли все красоты природы Якутии и показали, сколько разных народов живут в мире и согласии. И каждый раз удивляешься, насколько богата наша Якутия талантами. Какая самобытная у нас культура.

Концертная программа также удивила своей многогранностью. Россыпью алмазов на тусулгэ выходили одна за другой творческие коллективы и дарили зрителям замечательные номера. Здесь были танцы народов мира, малочисленных народов Якутии, якутские и русские мотивы. Так же очень необычным и интересным стало выступление ансамбля балалаечников «БалАнс», представлявших Филармонию Якутии. В их виртуозном владении инструментом якутские мотивы зазвучали по-новому. Было очень захватывающе и зажигательно. Все артисты и музыканты своими эмоциями настолько заразили зрителей, что никто не почувствовал усталости, наоборот, кто сидя, кто стоя двигался под такт звучавших мелодий.

Хочется также отметить творческие коллективы Мегино-Кангаласского и Намского районов, которые добавили якутского колорита на общем концерте.

В их исполнении мы увидели наш традиционный танец и послушали мелодичные якутские песни, которые до глубины души тронули наши сердца.

Не менее захватывающими были состязания по якутским видам спорта хапсагай, мас-рестлинг и якутским прыжкам. Среди болельщиков было немало гостей, которые впервые увидели наши традиционные схватки. Вопросов было много и столько же восторженных возгласов. Спасибо организаторам и судейской коллегии, которая всё провела чётко, быстро и грамотно.

На отдельных площадках были развёрнуты выставка-ярмарка изделий народных промыслов, якутской традиционной кухни. Не забыли и про наших маленьких гостей. Для них работала отдельная площадка, на которой дети попробовали себя в игре хабылык и хаамыска. Так же детвора была в восторге от живых оленят, которые смирно позировали вместе с ними на камеру.

Праздник удался на славу. Все, от мала до велика, взявшись под руку, встали на осуокай и встретили лето, полные надежд провести этот год благополучно. В этот день воздух над Невой был переполнен живой музыкой народа Саха и радостными возгласами сотен якутян и не только.

Своими впечатлениями поделилась жительница из Санкт-Петербурга Санда, мама двух очаровательных детишек:

«Я живу здесь уже 7 лет. Сама из Алдана. Но Ысыах посетила впервые, так как приехали мои земляки. Я очень довольна праздником, столько знакомых встретила. Такое ощущение, будто оказалась дома. Наконец-то обрела гармонию в душе. Я так рада за наших артистов, которые украсили этот день своими номерами. Я специально привела сюда своих детей, чтобы они увидели, насколько богатая наша якутская. Мы зарядились мощной энергетикой на целый год вперёд и надеемся, что и у остальных сегодняшний праздник оставил лишь положительные эмоции. Спасибо организаторам и нашим землякам».

От имени постоянного представительства Якутии в РФ заместитель постоянного представителя, руководитель Санкт-Петербургского обособленного подразделения Юрий Кравцов передал огромную благодарность администрации МО «Алданский улус (район)» и лично главе района Северину Позднякову, правительству Республики Саха (Якутия), правительству Санкт-Петербурга, культурному обществу «Саха — Санкт-Петербург», ассоциации молодёжи Якутии «Сайдыы», Санкт-Петербургскому Дому национальностей за помощь в проведении национального праздника Ысыах на Неве.