Якутяне в Москве и Санкт-Петербурге отметили День государственности

Постпредство Якутии при Президенте России провело в Москве и Санкт-Петербурге ряд торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню государственности Якутии.

Первым из них стало посещение земляками одного из знаковых и памятных мест – памятник якутянам-жертвам политических репрессий на спецполигоне НКВД «Коммунарка». Земляки во главе с Постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – Первым заместителем председателя правительства Якутии Андреем Федотовым возложили цветы и венки и почтили память выдающихся государственных деятелей, имена которых золотыми буквами высечены на памятнике расстрельного полигона. Члены Общественного совета, работники постпредства, ветераны и отдыхающие санатория «Бэс Чагда» стали участниками традиционного памятного митинга.

В этот знаменательный день двери постпредства были открыты для всех земляков. Почти сто якутян стали участниками торжественного собрания общественности, которое традиционно началось с доклада Постоянного представителя. Гости познакомились с итогами работы постпредства, а также с результатами деятельности Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, ровно год назад вступившего в должность.

Торжественное собрание продолжилось церемонией награждения. Андрей Федотов наградил знаком отличия «Гражданская доблесть» Елену Киселеву — редактора культурно-развлекательного приложения «Афиша» общественно-политического еженедельника «Якутск вечерний». Благодарности Постоянного представительства с вручением жетона Махтал объявлены почетному полярнику Борису Дементьеву и активной общественнице, более 30-лет проработавшей в Якутии Светлане Халюшковой.

В ходе своего выступления заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Александр Акимов вручил Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации члену Совета региональной общественной организации «Якутское землячество» Годердзи Чочишвили.

В преддверии Дня государственности в Москве завершился Фестиваль Русского географического общества. Ярко и колоритно представить родную Якутию постпредству помогли активисты, общественники, предприниматели и крупные компании. В рамках торжественного собрания Андрей Федотов вручил благодарственные письма артистам и организаторам фестиваля.

Многочисленные гости постпредства в этот день посмотрели новый документальный фильм члена Общественного совета Александра Деркача «Колыма ты моя Колыма» и познакомились с выставкой самобытной художницы Ирины Мекумяновой — Пильской. Завершился день праздничным концертом с участием хомусистки Сайсары Куо, популярного певца Лэгэнтея, квартета кларнетистов – выпускников Высшей школы музыки Якутии и ансамбля солистов Московской Консерватории “Вдохновение”.

В Санкт-Петербурге в День государственности Якутии якутяне почтили память якутского политика и лингвиста Семена Новгородова. Сотрудники Постпредства Якутии и студенты возложили цветы к его могиле на Смоленском кладбище, вспомнили его государственную и научную деятельность.

В тот же день в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась встреча заместителя Постоянного представителя Якутии при Президенте России Юрия Кравцова с первокурсниками-якутянами, поступившими в этом году в вузы Санкт-Петербурга. Во встрече также приняли участие сотрудники Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики и Дома национальностей. И.о. председателя совета Ассоциации молодежи Якутии в Санкт-Петербурге «Сайдыы» Елена Максимова рассказала первокурсникам о деятельности молодежной организации и основных ее мероприятиях. В завершение встречи старшекурсники провели викторину по истории Якутии и игры на сплочение.

28 сентября в кинотеатре «Ленфильм» состоялся показ якутского художественного фильма Эдуарда Новикова «Царь-Птица». Показ был проведен при поддержке кинокомпании «Сахафильм» и киностудии «Ленфильм».

Перед показом главный советник Постпредства Якутии Станислав Константинов вручил государственные награды ветеранам-якутянам: ветеран космофизики Виолетта Рыбникова была награждена знаком отличия «Гражданская доблесть», ветеран телерадиожурналистики Валентина Прибыткина грамотой Правительства Якутии.

Кинопоказ посетили более 200 петербуржцев, многие из которых познакомились с Якутией впервые. Среди гостей также были представители Правительства Санкт-Петербурга, администраций районов города, консульств и представительств.

День государственности Республики Саха (Якутия) получил широкое признание среди жителей нашей республики, так как 27 сентября 1990 года начался новый этап в истории Якутии, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В честь этой знаменательной даты в Якутию поступили многочисленные поздравления. В постпредство в адрес Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева и всех якутян пришли приветствия с пожеланиями процветания от Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра Горбенко. Это еще раз подтверждает высокий уровень развития межрегиональных связей республики и субъектов Российской Федерации.