Якутяне в международном проекте

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПОД ОДНИМ НЕБОМ»- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ АРТИСТОВ ПО СПАСЕНИЮ ПЛАНЕТЫ СТАРТОВАЛ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ.

В городе Сочи на одном из самых массовых деловых нетворкингов прошла презентация народного проекта «Под одним небом». В этом проекте приняла участие и наша звезда Саина, а также много наших земляков, разбросанных по всему Миру.

Карантин заставил каждого из нас задуматься о том, что природа, возможно, устала от нашего агрессивного воздействия, и пришло время изменить ситуацию.

Идея этого клипа родилась в городе Сочи в самом начале карантина. Идея проекта «Под одним небом» – создать гимн природе, и побудить каждого, кто видит подумать о том, что мы все взаимосвязаны, что планета Землей – это наш общий Дом, и ресурсы ее конечны. И если мы хотим, чтобы наши дети знали, что такое пение птиц и зеленые трава и деревья, мы должны все в своих городах перестать вести войну с природой. Автор идеи этого народного проекта Татьяна Магид (в недавнем прошлом журналист из г. Мирного) собрала артистов с прекрасными голосами со всех уголков Планеты.

«В начале карантина в Сочи мне реально стало страшно, от мысли, что если Планета и правда настолько устала от нас, что решила так сделать передышку. А что если мы не прекратим так жестоко к ней относится, то она рассердится и уничтожит нашу цивилизацию, как это уже бывало в истории? С эхтим нужно что-то срочно делать. И самый доступный способ на карантине – это творчество. Уже через три недели прекрасный композитор Константин Жарков написал две песни, мы в итоге выбрали «Под одним небом» и началось самое сложное – сбор вокалистов. Ведь задача была собрать хор со всей планеты».

Одной из первых проект поддержала наша Якутская звезда Саина.

«Мне идея очень откликнулась. Я — этническая певица. На всех международных аренах пропагандирую идеологию сохранения нашего этнического наследия, планеты, и исторической культуры. На уровне ООН исполняла наши национальные песни. И, конечно, откликнулась на это предложение сразу. Только моим условием было, что мы дадим в клипе больше пространства для юных талантов, тех, кто только начинает свой путь. Мне хотелось таким образом поддержать их. И так получилось, что в клипе я как Муза. И рада, что в аранжировку вошел мой хомус. Кстати, теперь эта песня есть и моем репертуаре».

Поддержал эту идею Азат Шаяхметов – руководитель экологической компании «Elysium-group», благодаря чему проект расширился на весь Мир. Он помог подключить необходимые ресурсы и обещал, что в дальнейшем будет активно помогать этому проекту в продвижении на всех мероприятиях его компании.

Интересно, что среди вокалистов было также много якутян. Это немудрено, поскольку Татьяна Магид начала сбор сначала своих друзей вокалистов. И вот каким получился международный состав: Яна Остакова пела на Пангане в Таиланде, а сама она тоже родом из Якутии, Ольга Жигалина переехала в Новосибирск из Мирного, в Башкирских полях пел лауреат многих республиканских конкурсов Ильфат Галяутдинов, контакты испанского исполнителя Александр Парфенова тоже прилетели из Якутии, как и телефон Константина Терехова из Санкт-Петербурга. А вот талантливейшие исполнители из Красноярска, Казани, Волгограда, Рязани, Киева и Липецка — стали настоящими находками через «6 дружеских рукопожатий».

Просмотрите географию песни. Идея сначала перелетела из Сочи в Новосибирск композитору, затем вместе с Татьяной переместилась в Липецк, потом в Якутск к Саине, получив одобрение, полетела по всем городам и весям.

Песни вокалисты писали все дома, сидя на карантине. Студии были закрыты, многие даже не могли выйти из дома. Поэтому писали аудио просто на диктофоны, сидя в шкафу, а видео снимали просто на телефон. Но авторы были уверены, что миссия, заложенная в песне гораздо важнее, поскольку мы все живем «Под одним небом».

АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Татьяна Магид @magid.pro Константин Жарков @kostya_jaroom

Музыканты:

Евгения Юшина @evgenia_yushina

Владимир Дюкарев @vladimirdyukarev

Юлия Хантель @phoenixjk23

Режиссер монтажа:

Евгений Сунцов eugen_suntsov

ВОКАЛИСТЫ: