22.07.2020
15:20
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Экология

Якутяне в международном проекте

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПОД ОДНИМ НЕБОМ»- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ АРТИСТОВ ПО СПАСЕНИЮ ПЛАНЕТЫ СТАРТОВАЛ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ.

В городе Сочи на одном из самых массовых деловых нетворкингов прошла презентация  народного проекта «Под одним небом». В этом проекте приняла участие и наша звезда Саина, а также много наших земляков, разбросанных по всему Миру.

            Карантин заставил каждого из нас задуматься о том, что природа, возможно, устала от нашего агрессивного воздействия, и пришло время изменить ситуацию.

Идея этого клипа родилась в городе Сочи в самом начале карантина. Идея  проекта «Под одним небом» – создать гимн природе, и побудить каждого, кто видит подумать о том, что мы все взаимосвязаны, что планета Землей – это наш общий Дом, и ресурсы ее конечны. И если мы хотим, чтобы наши дети знали, что такое пение птиц и зеленые трава и деревья, мы должны все в своих городах перестать вести войну с  природой. Автор идеи этого  народного проекта Татьяна Магид (в недавнем прошлом журналист из г. Мирного) собрала  артистов с прекрасными голосами со всех уголков Планеты.

«В начале карантина в Сочи мне реально стало страшно, от мысли, что если Планета и правда настолько устала от нас, что решила так сделать передышку. А что если мы не прекратим так жестоко к ней относится, то она рассердится и уничтожит нашу цивилизацию, как это уже бывало в истории? С эхтим нужно что-то срочно делать. И самый доступный способ на карантине – это творчество. Уже через три недели прекрасный композитор  Константин Жарков написал  две песни, мы в итоге  выбрали «Под одним небом» и началось самое сложное – сбор вокалистов. Ведь задача была собрать хор со всей планеты».

 Одной из первых проект поддержала наша Якутская звезда Саина.

«Мне идея очень откликнулась. Я — этническая певица. На всех международных аренах пропагандирую идеологию сохранения нашего этнического наследия, планеты, и исторической культуры. На уровне ООН исполняла наши национальные песни. И, конечно, откликнулась на это предложение сразу. Только моим условием было, что мы дадим в клипе больше пространства для юных талантов, тех, кто только начинает свой путь. Мне хотелось таким образом поддержать их. И так  получилось, что в клипе  я как Муза. И рада, что в аранжировку вошел мой хомус. Кстати, теперь эта песня есть и моем репертуаре».

Поддержал эту идею Азат Шаяхметов – руководитель экологической  компании «Elysium-group», благодаря чему проект расширился на весь Мир. Он помог подключить необходимые ресурсы и обещал, что в дальнейшем будет активно помогать этому проекту в продвижении на всех мероприятиях его компании. 

Интересно, что среди вокалистов было также много якутян. Это немудрено, поскольку Татьяна Магид начала сбор сначала своих друзей вокалистов. И вот каким получился международный состав: Яна Остакова пела на Пангане в Таиланде, а сама она тоже родом из Якутии, Ольга Жигалина переехала в Новосибирск из Мирного,  в  Башкирских полях пел лауреат многих республиканских конкурсов Ильфат Галяутдинов, контакты испанского  исполнителя Александр Парфенова тоже прилетели  из Якутии, как и телефон Константина Терехова из  Санкт-Петербурга. А вот талантливейшие исполнители из  Красноярска, Казани, Волгограда, Рязани, Киева и Липецка   — стали настоящими находками через «6 дружеских рукопожатий».

Просмотрите географию песни. Идея сначала перелетела из Сочи в Новосибирск композитору, затем вместе с Татьяной переместилась в Липецк, потом в Якутск к Саине, получив одобрение, полетела по всем городам и весям.

Песни вокалисты писали все дома, сидя на карантине. Студии были закрыты, многие даже не могли выйти из дома. Поэтому писали аудио просто на диктофоны, сидя в шкафу, а видео снимали просто на телефон. Но авторы были уверены, что миссия, заложенная в песне гораздо важнее, поскольку мы все живем «Под одним небом».

АВТОРЫ ПРОЕКТА:

  1. Татьяна Магид @magid.pro
  2. Константин Жарков @kostya_jaroom

Музыканты:

  • Евгения Юшина @evgenia_yushina
  • Владимир Дюкарев @vladimirdyukarev
  • Юлия Хантель @phoenixjk23

Режиссер монтажа:

  • Евгений Сунцов  eugen_suntsov

ВОКАЛИСТЫ:

  • Саина  г. Якутск @sainasinger
  • Ольга Жигалина г. Новосибирск @olga__zhigalina
  • Андрей Вовченко г. Мирный @asvov4enko
  • Вероника Малинина   г. Мирный  @nikich_malina   @svidera — Ольга Свидерская (педегог)
  • Ильфат Галяутдинов  г. Удачный — Уфа (Башкирия) @ilfat_galyautdinov
  • Яна Остякова  — Таиланд @yana_ostyakova
  • Александр Парфенов г. Барселона (Испания) @mr.parfen
  • Голишевская Анастасия г. Киев (Украина) @ anastasia1anasteisha
  • Казань  @alsu__valiullina
  •  Сестры Мантулины  г. Красноярск  Радмира и Софья Мантулины @mantuliny_sisters
  • Марина Шутова   г. Волгоград  @marina_creatore
  • Алена Тавинцева г. Рязань @tavinceva
  • Юлия Богданова г. Липецк @uli.bogdanova
Фото: Из присланного
Источник: Автор статьи Т. Магид
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