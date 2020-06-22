Якутяне в День памяти и скорби почтили память погибших в годы войны минутой молчания

В День памяти и скорби, который страна отмечает сегодня, 22 июня, жители Республики Саха (Якутия) почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов минутой молчания.

В Год памяти и славы в Российской Федерации и в Год патриотизма в Республике Саха (Якутия) всероссийская акция «Минута молчания» призвала каждого жителя нашей страны задуматься и вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее.

С 18 часов 15 минут по местному времени – все телеканалы и радиостанции России, в том числе НВК «Саха» и «Якутия 24», прервали вещание в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Под стук метронома якутяне одновременно со всей Россией почтили память своих родных и близких переживших самую кровопролитную войну XX века, тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.

Каждый житель республики смог присоединиться к общей и вечной народной памяти, скорби о погибших и всех жертвах войны.

Более 20 миллионов бойцов погибло на фронтах тяжёлых военных лет. Память о подвигах советского народа каждый житель страны обязан сохранить для своих потомков.

Минута молчания связала нынешнее поколение россиян с исторической датой — обращением советского правительства к гражданам СССР о нападении нацистской Германии, прозвучавшем в радиоэфире 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени.

Минута молчания стала символом памяти и скорби всего российского народа.