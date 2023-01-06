Якутяне уже подали более 5000 заявлений на единое пособие

По данным Социального фонда по Якутии на 5 января, 5221 заявление подали жители республики на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. По России на новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет подано 532 тысячи заявлений. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта, сообщает ЯСИА.

К настоящему времени Социальный фонд принял заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. В Якутии принято заявлений на 9456 детей и 397 заявлений на пособие для беременных. Работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января. 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. Клиентские службы СФР работали по специальному графику, чтобы у россиян была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам. 5 января в Социальном фонде проведено совещание с региональными отделениями, на котором обсуждались вопросы назначения единого пособия. В результате на сегодняшний день выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч семей. В республике выплаты назначены 116 семьям. Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия). В итоге за выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратилось 17 тысяч родителей. В Якутии – 121. В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.